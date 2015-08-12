Попит на нафту зростає найшвидшими темпами за п'ять років - МЕА
Міжнародне енергетичне агентство обіцяє надлишок нафти в світі до 2016 року, незважаючи на попит
Світовий попит на нафту зростає найшвидшими темпами за п'ять років завдяки відновленню економічного зростання та низьким цінам, але її надлишки настільки великі, що збережуться до 2016 року, повідомило в середу Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), передає Рейтер.
У щомісячній доповіді МЕА різко підвищило прогноз зростання попиту на поточний і наступний роки. Крім того, агентство очікує, що зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК, сповільниться в 2016 році.
"Хоча відновлення балансу, очевидно, почалося, процес, мабуть, буде тривалим, оскільки надлишок поставок буде, ймовірно, зберігатися протягом всього 2016 року, вказуючи на те, що світові запаси будуть збільшуватися і далі", - повідомило МЕА.
Ціни на нафту опустилися нижче $50 за барель під тиском надлишкових поставок і сильного долара. Думки МЕА оптимістичніші точки зору ОПЕК, яка у вівторок підвищила прогноз поставок нафти з країн, що не входять в групу.
МЕА очікує зростання попиту на нафту на 1,6 мільйона барелів на добу в 2015 році, що на 260.000 барелів на добу вище прогнозу, зробленого в липні. Причинами цього агентство назвало стабільне економічне зростання і реакцію споживачів на низькі ціни.
"Це найбільш істотний стрибок зростання за п'ять років і вражаюче підвищення порівняно із зростанням попиту всього на 0,7 мільйона барелів на добу в 2014 році", - йдеться в доповіді.
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МЕА додало, що міць економіки підтримає зростання на рівні 1,4 мільйона барелів на добу в 2016 році, що на 410.000 барелів на добу вище липневого прогнозу.
Зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК, як очікується, сповільниться з рекордних 2,4 мільйона барелів на добу в 2014 році до 1,1 мільйона барелів на добу цього року, а потім скоротиться ще на 200.000 барелів на добу в 2016 році.