Попит на нафту зростає найшвидшими темпами за п'ять років - МЕА

Світовий попит на нафту зростає найшвидшими темпами за п'ять років завдяки відновленню економічного зростання та низьким цінам, але її надлишки настільки великі, що збережуться до 2016 року, повідомило в середу Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), передає Рейтер.

У щомісячній доповіді МЕА різко підвищило прогноз зростання попиту на поточний і наступний роки. Крім того, агентство очікує, що зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК, сповільниться в 2016 році.

"Хоча відновлення балансу, очевидно, почалося, процес, мабуть, буде тривалим, оскільки надлишок поставок буде, ймовірно, зберігатися протягом всього 2016 року, вказуючи на те, що світові запаси будуть збільшуватися і далі", - повідомило МЕА.

Ціни на нафту опустилися нижче $50 за барель під тиском надлишкових поставок і сильного долара. Думки МЕА оптимістичніші точки зору ОПЕК, яка у вівторок підвищила прогноз поставок нафти з країн, що не входять в групу.

МЕА очікує зростання попиту на нафту на 1,6 мільйона барелів на добу в 2015 році, що на 260.000 барелів на добу вище прогнозу, зробленого в липні. Причинами цього агентство назвало стабільне економічне зростання і реакцію споживачів на низькі ціни.

"Це найбільш істотний стрибок зростання за п'ять років і вражаюче підвищення порівняно із зростанням попиту всього на 0,7 мільйона барелів на добу в 2014 році", - йдеться в доповіді.

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МЕА додало, що міць економіки підтримає зростання на рівні 1,4 мільйона барелів на добу в 2016 році, що на 410.000 барелів на добу вище липневого прогнозу.

Зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК, як очікується, сповільниться з рекордних 2,4 мільйона барелів на добу в 2014 році до 1,1 мільйона барелів на добу цього року, а потім скоротиться ще на 200.000 барелів на добу в 2016 році.