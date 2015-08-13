Ціни на нафту зростають на статданих щодо запасів палива з США

На світових торгах у четвер, 13 серпня, ціни на нафту ростуть на статданих щодо запасів палива в США, передає Bloomberg.

Так, з початку торгів Brent подорожчала на $0,29 (0,58%) - до $49,95 за барель, WTI - на $0,21 (0,48%), до $43,51 за барель.

На початку тижня WTI досягла шестирічного мінімуму, Brent - восьмимісячного.

Міністр енергетики Алжиру Салах Хебрі заявив, що країни ОПЕК ведуть переговори про екстрене засіданні в умовах різкого падіння цін на нафту.

Читайте такожСвітовий банк: Росія втратить $34 мільярди після повернення Ірану на ринок нафтиЗа даними Міністерства енергетики США, запаси нафти в країні минулого тижня скоротилися на 1,68 млн барелів - до 453,6 млн барелів, що перевищило прогноз аналітиків.

Видобуток нафти в США за тиждень, за даними міністерства, знизився на 0,73% - до 9,395 мільйона барелів на добу.

На думку аналітиків, зростання цін - тимчасове, на ринку пропозиція перевищує попит.