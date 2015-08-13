Кабмін оприлюднив план підготовки до опалювального сезону з жорсткими вимогами

Кабінет міністрів України оприлюднив план підготовки та проходження опалювального сезону 2015-2016 років, який передбачає розробку графіків переорієнтації роботи енергоємних підприємств, вжиття заходів щодо скорочення заборгованості за спожиті енергоносії, подання графіка закупівлі і формування запасів вугілля, а також пошук можливостей термінової закупівлі енергоресурсів в разі гострої необхідності. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №809, опублікованому на веб-порталі уряду.

Зокрема, згідно з планом, до 15 листопада Міненерговугілля та Держенергонагляду повинні підготувати звіт про оцінку готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період. Для цього відповідальним відомствам необхідно підготувати розпорядження уряду, що дозволяє провести необхідні перевірки, а також щотижня інформувати про виникаючі проблеми безпосередньо уряд і створену на початку серпня Міжвідомчу робочу групу з підготовки до опалювального сезону.

Читайте такожЗаплуталися в цінниках: вартість газу від Демчишина потребує уточнень До 15 вересня, згідно з планом, Міненерговугілля має розробити графік накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у обсязі не менше 3,2 млн тонн, з яких 1,4 млн тонн вугілля марки «А» і «П», 1,8 млн тонн вугілля марок «М» і «Д».

Вугілля повинно бути накопичено до 1 жовтня поточного року.

Також Кабмін доручив Мінпаливенерго, Мінрегіонбуду та обласній владі до 15 серпня подати можливості зберігання мазуту як резервного палива. Обсяги необхідних запасів мазуту (з розрахунку роботи регіональних ТЕС і ТКЕ протягом не менше 10 днів) повинні бути представлені не пізніше 15 вересня поточного року. При цьому власне паливо повинно бути накопичено до 1 жовтня, а суб'єкти господарювання, які планують використовувати мазут, повинні отримати дозволи на викиди в атмосферу.

«Визначити до 1 вересня можливості термінової закупівлі, транспортування і постачання палива в разі настання критичної ситуації в об'єднаній енергосистемі», - йдеться в розпорядженні Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Кабінет міністрів України своєю постановою створив міжвідомчу робочу групу з підготовки об'єктів теплокомуненерго до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років на чолі з віце-прем'єр-міністром Валерієм Вощевським.

До групи також увійшли: міністр енергетики та вугільної промисловості, заступники голів Мінрегіонбуду, Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, голова Державної фіскальної служби, представники СБУ, Генеральної прокуратури, Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, Ради національної безпеки й оборони і НАК «Нафтогаз України».

Цією ж постановою Кабмін затвердив положення про робочу групу, згідно з яким створений орган є тимчасовим, а його основним завданням буде координація діяльності центральних і місцевих органів влади з підготовки до зими, підготовка рекомендацій для виконання органами влади, а також пропозицій щодо розв‘язання виникаючих проблем. Група має право залучати до роботи міжнародні організації й експертів.