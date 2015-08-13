Кабмін оприлюднив план підготовки до опалювального сезону з жорсткими вимогами
Також Кабмін доручив Мінпаливенерго, Мінрегіонбуду та обласній владі до 15 серпня подати можливості зберігання мазуту як резервного палива.
Кабінет міністрів України оприлюднив план підготовки та проходження опалювального сезону 2015-2016 років, який передбачає розробку графіків переорієнтації роботи енергоємних підприємств, вжиття заходів щодо скорочення заборгованості за спожиті енергоносії, подання графіка закупівлі і формування запасів вугілля, а також пошук можливостей термінової закупівлі енергоресурсів в разі гострої необхідності. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №809, опублікованому на веб-порталі уряду.
Зокрема, згідно з планом, до 15 листопада Міненерговугілля та Держенергонагляду повинні підготувати звіт про оцінку готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період. Для цього відповідальним відомствам необхідно підготувати розпорядження уряду, що дозволяє провести необхідні перевірки, а також щотижня інформувати про виникаючі проблеми безпосередньо уряд і створену на початку серпня Міжвідомчу робочу групу з підготовки до опалювального сезону.
Читайте такожЗаплуталися в цінниках: вартість газу від Демчишина потребує уточнень До 15 вересня, згідно з планом, Міненерговугілля має розробити графік накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у обсязі не менше 3,2 млн тонн, з яких 1,4 млн тонн вугілля марки «А» і «П», 1,8 млн тонн вугілля марок «М» і «Д».
Вугілля повинно бути накопичено до 1 жовтня поточного року.
Також Кабмін доручив Мінпаливенерго, Мінрегіонбуду та обласній владі до 15 серпня подати можливості зберігання мазуту як резервного палива. Обсяги необхідних запасів мазуту (з розрахунку роботи регіональних ТЕС і ТКЕ протягом не менше 10 днів) повинні бути представлені не пізніше 15 вересня поточного року. При цьому власне паливо повинно бути накопичено до 1 жовтня, а суб'єкти господарювання, які планують використовувати мазут, повинні отримати дозволи на викиди в атмосферу.
«Визначити до 1 вересня можливості термінової закупівлі, транспортування і постачання палива в разі настання критичної ситуації в об'єднаній енергосистемі», - йдеться в розпорядженні Кабміну.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Кабінет міністрів України своєю постановою створив міжвідомчу робочу групу з підготовки об'єктів теплокомуненерго до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років на чолі з віце-прем'єр-міністром Валерієм Вощевським.
До групи також увійшли: міністр енергетики та вугільної промисловості, заступники голів Мінрегіонбуду, Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, голова Державної фіскальної служби, представники СБУ, Генеральної прокуратури, Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, Ради національної безпеки й оборони і НАК «Нафтогаз України».
Цією ж постановою Кабмін затвердив положення про робочу групу, згідно з яким створений орган є тимчасовим, а його основним завданням буде координація діяльності центральних і місцевих органів влади з підготовки до зими, підготовка рекомендацій для виконання органами влади, а також пропозицій щодо розв‘язання виникаючих проблем. Група має право залучати до роботи міжнародні організації й експертів.