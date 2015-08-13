Уряд виставив вимоги щодо закачування газу в сховища

Кабінет міністрів України зажадав від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» закачати в підземні газові сховища до 1 листопада поточного року не менше 17 млрд кубометрів газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 років. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №809, опублікованому на веб-порталі уряду.

«Забезпечити закачування в підземні сховища природного газу в обсязі не менше 17 млрд кубометрів для стабільного проходження осінньо-зимового періоду до 1 листопада 2015 року», - йдеться в розпорядженні.

Читайте такожПереговори про постачання газу в Україну почнуться після 20 серпня Крім того, за рішенням уряду протягом опалювального сезону необхідно провести ряд заходів, спрямованих на погашення боргів за спожитий газ та недопущення накопичення нових сум заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, на поточний момент запаси газу в ПСГ України становлять понад 13 млрд кубометрів. При цьому в НАК «Нафтогаз України» відзначали, що для «комфортного» проходження опалювального сезону Україні необхідно закачати не менш як 19 млрд кубометрів газу.

Раніше Кабмін доручив Міненерговугілля сформувати до 1 жовтня запас вугілля в обсягу не менш як 3,2 млн тонн, а також розрахувати необхідні запаси мазуту, як резервного палива для ТЕС і ТКЕ.