"Надра України" заперечує передачу ліцензій на надра шельфу Чорного моря офшорним компаніям

«За наявною у компанії інформацією, спеціальні дозволи на користування сімома ділянками надр шельфу Чорного моря не видавалися», - заявляють в «Надра України».

Разом з тим у компанії розповіли, що в цілях зростання видобутку вуглеводнів в країні, а також забезпечення державних геологорозвідувальних підприємств фінансуванням було прийнято рішення про співпрацю з інвесторами, які виявили бажання розробляти надра на шельфі Чорного моря.

Зокрема, 3 лютого 2015 року «Надра України» отримала листа від ТОВ «Паркер Челендж» і ТОВ «Теус-Н» з пропозицією створення спільних підприємств, а саме ТОВ «Чорноморгеоресурс» і «Чорноморзахідінвест».

«Створення цільових товариств повністю відповідає світовій практиці, оскільки більшу частину коштів витрачає інвестор, який несе основні фінансові зобов'язання», - додали в держкомпанії.

При цьому в «Надра України» уточнили, що «Чорноморгеоресурс» і «Чорноморзахідінвест» були створені з метою проведення пошуково-розвідувальних робіт запасів нафти і газу в межах західного шельфу Чорного моря на таких площах: Приозерно-Алібейська, Прадніпровська-З'їздівська, Дністровська-Каракатиця, Коралова-Катран, Зміїна-Янтарна, Сундучна-Шатська, Сулинська-Жебриянська. Також завданням цих компаній є виявлення нових родовищ вуглеводнів, їх облаштування та подальша експлуатація.

Згідно з повідомленням, «Паркер Челендж» і «Теус-Н» як інвестори ТОВ «Чорноморгеоресурс» і ТОВ «Чорноморзахідгазінвест» взяли на себе зобов'язання фінансування на першому етапі пошукових робіт, зокрема, виконання сейсмічних досліджень відповідно до розроблених технічних завдань, а також обробку та інтерпретацію отриманого матеріалу.

«ТОВ «Паркер Челендж» і ТОВ «Теус-Н» також взяли зобов'язання з фінансування виробничих програм, визначених за результатами виконання вищевказаних досліджень, а саме з облаштування виявлених родовищ, будівництва інфраструктури та виробничих потужностей для експлуатації, переробки вуглеводневої сировини та постачання її в газотранспортну мережу України», - уточнили в прес-службі держкомпанії.

Між тим у «Надра України» повідомили, що орієнтовні обсяги інвестицій від «Паркер Челендж» і «Теус-Н» очікувалися на рівні близько 10 млрд грн по кожному спільному підприємству.

«Такі інвестиційні пропозиції компанія не могла проігнорувати, оскільки при скороченні бюджетного фінансування та замовлень на виконання геологорозвідувальних робіт питання залучення інвесторів для проведення пошуково-розвідувальних робіт для «Надра України» є дуже актуальним», - підкреслюється в повідомленні.

Таким чином, враховуючи положення статуту «Надра України» та норм чинного законодавства, було створено ТОВ «Чорноморгеоресурс» і ТОВ «Чорноморзахідінвест», яке погодили в Держгеонадрах.

«Учасниками зазначених вище товариств не є компанії з Кіпру», - відзначили в «Надра України».

При цьому в компанії повідомили, що на початку липня 2015 року Держгеонадр зняло заявки «Чорноморгеоресурсу» і «Чорноморзахідінвесту» на отримання спеціальних дозволів щодо семи ділянок надр шельфу Чорного моря. Крім того, були направлені запити в правоохоронні та фіскальні органи на отримання додаткової інформації за вказаними товариства.

«Тому можливі будь-які передбачені чинним законодавством України сценарії ліцензування цих площ у межах компетенції Кабінету міністрів України та Держгеонадр України», - додали в держкомпанії.

Разом з тим в «Надра України» розповіли, що в разі отримання компаніями «Чорноморгеоресурс» і «Чорноморзахідінвест» спеціальних дозволів на користування надрами у межах західного шельфу Чорного моря, інвестори будуть виконувати заявлені програми робіт, які дозволять забезпечити роботою фахівців дочірніх підприємств «Надра України», залучати до роботи їх виробничі потужності.

«У свою чергу, отримання прибутку Національною акціонерною компанією «Надра України», 100% акцій якої належать державі, відповідає інтересам держави і його дивідендній політиці», - резюмували в держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести у Міністерстві екології та природних ресурсів, а також Державній службі геології та надр службове розслідування процедури оформлення двом офшорним компаніям 7 ліцензій на нафтогазоносному шельфі Чорного моря.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.