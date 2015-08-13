Яценюк доручив допомогти дружній Польщі електроенергією

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України у зв'язку з кризовою ситуацією в енергетичній системі Польщі терміново вжити невідкладних заходів для забезпечення максимально технічно можливих поставок електроенергії в польську енергосистему.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

«Ми повинні підтримати дружню нам Польщу і зробити все можливе, щоб допомогти нашим партнерам якомога швидше стабілізувати ситуацію в енергетиці країни», - заявив прем'єр-міністр.

Читайте такожКолапс української енергетики всього лише за $130 мільйонів Як повідомлялося, уряд Польщі у зв'язку з аномальною спекою і загрозою перевантаження енергосистеми прийняло рішення про обмеження постачання електроенергії та її споживання до кінця місяця по всій країні.

12 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Польща попросила Україну збільшити поставки електроенергії через власний дефіцит.

У той же час Демчишин сказав, що «ми їм допомогти не можемо, тому що у нас на Бурштинському острові кілька блоків в ремонті, і технічно ми не можемо, адже ми і самі готуємося до опалювального сезону». «Тому, якщо нам вдасться ввести в експлуатацію блоки Бурштинського острова, то постараємося їх підтримати», - додав міністр.