"Укргазвидобування" недоплатила 2 мільярди рентних платежів – джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в Державній фіскальній службі.

«У них по кварталу загальне нарахування (рентних платежів – УНІАН) 5 млрд грн, але вони сплатили близько трьох», - сказало джерело.

Він зазначив, що «Укргазвидобування», найімовірніше, буде просити розстрочку сплати 2 млрд грн рентних платежів.

Разом з тим джерело розповіло про порядок нарахування держкомпанії рентних платежів. За його словами, нарахована сума розподіляється у вигляді субсидій і субвенцій між регіонами за пропорціями Міністерства фінансів, а НАК «Нафтогаз України» потім підписує відповідні договори з обласними адміністраціями про зарахування рентної плати на суму субсидій і субвенцій.

«Наприклад, нарахували 5 млрд по «Укргазвидобуванню», а субсидії та субвенції з 25 регіонами умовно 3 млрд. Ось воно і вийшло, що 3 млрд грн пройшло зарахуваннями, які бюджет відписав областях, а 2 млрд виходить, що у них немає можливості покрити існуючим механізмом, оскільки немає такої кількості споживання газу на цей період. А живими грошима в «Нафтогазі» платити не хочуть», - додав співрозмовник.

При цьому він підкреслив, що вирішити проблему недоплати держкомпанією рентних платежів можна шляхом продажу газу компанією «Укргазвидобування» облгазам без посередництва «Нафтогазу».

«За великим рахунком треба прибрати прокладку під назвою НАК «Нафтогаз» і ці недоплати припиняться. Тоді облгази будуть купувати газ у «Укргазвидобування» «живими» грошима», - підкреслило джерело.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав, що борг «Укргазвидобування» становить близько 5 млрд грн. При цьому він не уточнив, чи цю суму держкомпанія не отримала, чи повинна виплатити.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Кабінет міністрів призначив головою "Укргазвидобування" Олега Прохоренка – в минулому партнера консалтингової компанії McKinsey Ukraine. Призначенню Прохоренка передував скандал. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що компанія Ігоря Єремєєва винна "Укргазвидобуванню" понад 370 млн грн, проте менеджмент компанії не докладає зусиль щодо повернення заборгованості.

Разом з тим виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Андрій Пасішник, який до цього працював помічником депутата Ігоря Єремеєва, заявляв, що такого боргу не існує.

Буквально відразу новий керівник держхолдингу Олег Прохоренко повідомив про неможливість «Укргазвидобування» виплатити дивіденди за 2012-2013 роки внаслідок складного фінансового становища в компанії.

При цьому міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус заявив, що Кабінет міністрів наполягає на виплаті держкомпанією «Укргазвидобування» дивідендів за підсумками діяльності в державний бюджет.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 млрд куб. м. природного газу – 70% від обсягу видобутку блакитного палива в країні. За підсумками 2014 року «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж в 2013 році, коли чистий прибуток холдингу становив 8,9 млн грн.