Ахметова зобов'язали з жовтня обмежити продаж електроенергії до ЄС – в Україні дефіцит

Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, державному холдингу «Укренерго» і компанії «ДТЕК Західенерго» до 15 жовтня вжити заходів щодо перефіксації трьох додаткових енергоблоків Бурштинської теплової електростанції на роботу в об'єднаній енергосистемі України, а також спільно з НАЕК «Енергоатом» забезпечити виконання програми підвищення безпеки енергоблоків українських атомних станцій.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №809, опублікованому на веб-порталі уряду.

«До 1 вересня необхідно також проаналізувати інформацію НЕК «Укренерго» про добові графіки навантаження електромереж і оцінити питання переведення енергоємних підприємств на роботу в період мінімального навантаження в об'єднаній енергосистемі», - йдеться у розпорядженні уряду.

Крім того, за рішенням Кабміну, в опалювальний період необхідно завершити будівництво повітряних ліній електропередач напругою 750 кВ у напрямку Рівненська АЕС - Київська і Запорізька АЕС – Каховська, а також розглянути можливість проведення вже до 1 листопада поточного року аварійно-відновлювальних робіт на лініях «Вуглегірська ТЕС – Михайлівка», «Луганська ТЕС – Ювілейна», «Луганська ТЕС – Михайлівка» та інших.

Інформацію про можливість проведення робіт необхідно подати до Міжвідомчої робочої групи з проходження опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін доручив Міненерговугілля сформувати до 1 жовтня запас вугілля в обсязі не менш як 3,2 млн тонн, а також розрахувати необхідні запаси мазуту як резервного палива для ТЕС і ТКЕ. Крім того, Кабінет міністрів України поставив вимогу до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» закачати до підземних газових сховищ до 1 листопада поточного року не менш як 17 млрд кубометрів газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 років.

Читайте такожЯценюк доручив допомогти дружній Польщі електроенергією

Бурштинська ТЕС – одна з найбільших теплових електростанцій України. На станції встановлено 12 пиловугільних енергоблоків (8 по 195 МВт і 4 по 185 МВт). Фактична потужність станції становить 1750 МВт при проектній потужності 2300 МВт. Станція розташована на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з енергосистемами Угорщини, Словаччини і Румунії. Блоки станції експлуатує холдинг «ДТЕК Західенерго», який є частиною найбільшого приватного енергохолдингу України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» бізнесмена Ріната Ахметова.