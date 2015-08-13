ДТЕК Ахметова відновив постачання вугілля з окупованих районів Донбасу

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова через три доби відновив постачання вугілля на Криворізьку ТЕС з окупованих проросійськими бойовиками районів Донбасу, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, 12 серпня поставки відновилися через залізничний перегін Ясинувата – Скотовата, після того, як 9 серпня дана ділянка була пошкоджена в результаті бойових дій.

«12 серпня через Ясинувату – Скотовату» пройшло близько 200 вагонів — близько 14 тис. тонн вугілля», – йдеться в повідомленні ДТЕК.

Як відзначили в компанії, в даний час запаси вугілля на складі Криворізької ТЕС складають 29 тис. тонн — на тиждень роботи.

«Для економного спалювання вугілля станція працює мінімальним складом обладнання — одним або двома блоками з восьми», — додали в компанії.

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У ДТЕК нагадали, що з осені 2014 року Криворізька ТЕС працює мінімальною кількістю блоків через нестачу вугілля марки Т, яке поставляється з шахти «Комсомолець Донбасу» (Кіровське, Донецька обл.).

За даними ДТЕК, на її складах на окупованій території залишаються 2,1 млн тонн антрациту.

«За наявності локомотивів, порожніх вагонів і системної роботи залізниці ДТЕК може забезпечити постачання з зони АТО до 800 тис. тонн антрациту в місяць», — додали в ДТЕК.

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.