"Газпром" вирішив зекономити на газопроводі в Китай

Як випливає з оновленої документації до тендеру, початкова ціна контракту становить 7,7 млрд рублів, пише Slon.ru.

Раніше початкова ціна становила 16,5 млрд рублів. Тендер на будівництво ділянки протяжністю 93 кілометри був оголошений на початку серпня.

Президент РФ Володимир Путін 10 серпня підписав указ, згідно з яким уряд має до 1 вересня представити план держпідтримки «Сили Сибіру».

Читайте такожУ Газпрому чергова проблема: договір з Китаєм відкладається на невизначений термін

«Газпром» і китайська CNPC підписали контракт на 30 років про постачання російського газу в КНР в травні 2014 року. Росія зобов'язалася поставляти 38 млрд кубометрів газу в рік. Тоді російські інвестиції оцінювалися в $55 млрд, загальні вкладення в інфраструктуру проекту – в $70 млрд.

Будівництво газопроводу планується завершити до 2018 року.