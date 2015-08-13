Ціна нафти WTI впала до шестирічного мінімуму

Вартість нафти марки WTI в ході торгів четверга оновила мінімум з березня 2009 року на тлі зміцнення долара, побоювань за економіку Китаю та іншого макроекономічного негативу, свідчать дані торгів, пише Прайм.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту WTI (West Texas Intermediate) опускалася на 2,5% - до 42,24 долара за барель. Таким чином, вона пробила вниз позначку в 42,37 долара за барель - мінімуму з 11 березня 2009 року. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 1,22% - до 49,06 долара за барель.

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Вартість жовтневих ф'ючерсів на WTI опускалася на 2,47% - до 42,23 долара за барель, а на Brent - на 1,18%, до 49,59 долара за барель.

"Настрої нафти дуже слабкі. Це більше пов'язано з макроекономічним настроєм через побоювання щодо світової економіки", - прокоментував виданню The Wall Street Journal аналітик Price Futures Group Філ Флінн.