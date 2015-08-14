Ціни на нафту "злякалися" прогнозів і котяться вниз

Вранці вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,1% - до 49,17 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту WTI опускалася на 0,49% - до 42,77 долара за барель, пише Прайм.

В ході торгів четверга вона пробила вниз позначку в 42 долари за барель — мінімуму з 9 березня 2009 року, досягнувши 41,99 долара за барель.

За словами стратега IG Markets Бернарда Ау, ціни на "чорне золото" залишаться на низьких рівнях після заяви Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) в середу про те, що надлишок нафти на світовому ринку зберігатиметься в 2016 році.

"Стара оцінка МЕА про збереження ситуації перенасичення після 2015 року продовжує вносити внесок у песимістичний прогноз для енергетичного сектору", - сказав експерт агентству Франс Прес.

Ринковий стратег зазначив, що тиск на нафту збережеться, і припустив, що котирування можуть зафіксувати сьомий тиждень втрат.

"На даний момент ми все ще не виявили значних змін у фундаментальних показниках для нафти", - заявив агентству інвестиційний аналітик Phillip Futures Деніел Енг. Він зазначив, що спадний імпульс для цін залишається сильним.

Побоювання також збільшуються через новини з валютного ринку. Незважаючи на зміцнення юаня до долара в п'ятницю на 0,05% після зниження за три дні на 4,6%, деякі учасники ринку очікують, що інші центральні банки країн АТР можуть послабити національні валюти для зміцнення експорту. Крім того, деяке зміцнення юаня відновило очікування щодо підвищення процентної ставки ФРС США.