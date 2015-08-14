Демчишин розповів, коли Україна відмовиться від російської електроенергії

Згідно з повідомленням прес-служби Міненерговугілля, про це міністр Володимир Демчишин повідомив під час прийому громадян у громадській приймальні міністерства.

«Завдяки підписаному з РФ прямому договору була використана імпортна електроенергія для забезпечення потреб українських споживачів. Контракт спрацював саме так, як і планувалося - в якості страховки в разі форс-мажору, і імпорт буде припинено, як тільки ми відновимо власні потужності», - цитує прес-служба міністра.

За його словами, група фахівців відбула на ті приватні ТЕС, які зупинили свої блоки, щоб з'ясувати, наскільки виправданим є проведення позапланових ремонтів.

Також Демчишин повідомив, що Україна збільшить постачання електроенергії до Польщі, яка відчуває дефіцит через аномально спекотну погоду.

«Ми щодня постачаємо 600 МВт в Польщу, ведемо роботу, щоб прискорити ремонтні роботи і додати ще 400 МВт», - зазначив міністр.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна через зростання середньодобової температури повітря з 9 по 11 серпня збільшила імпорт електроенергії з Росії на 50% - до 1200 МВт.

За словами Демчишина, імпортувати електроенергію з Росії на сьогодні для України вигідно, адже вартість теплової генерації в серпні становить близько 95 коп. за кВт/год.