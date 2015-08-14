"Газпром" збільшив суму позову до "Нафтогазу" - вимагає понад $29 мільярдів

Згідно з документом, 12 червня 2015 року «Газпром» представив в арбітраж відгук на позов НАК «Нафтогаз України» та зустрічну позовну заяву, в якому уточнив загальну суму своїх вимог - 29,2 млрд дол.

«Усні слухання у справі заплановано на лютий-березень 2016 року. Винесення рішення арбітрами планується наприкінці червня 2016 року», - йдеться у звітності «Газпрому».

Як відомо, «Газпром» вимагає в арбітражі від «Нафтогазу» кошти за недобір Україною контрактних обсягів газу з 2012 року, а також за недоплату, на думку російської компанії, за поставки «блакитного палива» в 2014 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма.

Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 дол. за тис. кубометрів, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Загальні позовні вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» становлять 16 млрд дол.

Україна хоче переглянути в цілому умови газового контракту з «Газпромом» від 2009 року.