"Газпром" чекає від "Нафтогазу" $217 мільйонів за газ для окупованого Донбасу

Про це йдеться в звіті компанії за 2 квартал 2015 року.

"Крім того, в 2015 році утворилася заборгованість за постачання газу на південний схід України близько 217 мільйонів доларів США", - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що з 16 червня 2014 року "Газпром" постачає природний газ НАК "Нафтогаз України" тільки в тому обсязі, який був попередньо оплачений. У період з грудня 2014 року по березень 2015 року постачання газу НАК "Нафтогаз України" здійснювалося в передплачених обсягах.

При цьому в "Газпромі" оцінюють заборгованість "Нафтогазу України" за поставлений у 2013 - 2014 роках газ без урахування пені за станом на 30 червня близько 2,2 мільярда доларів США.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що борг НАК "Нафтогаз України" за постачання газу в обсязі 704 мільйони кубометрів на окупований Донбас склав 212 мільйонів доларів.

20 лютого прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія почала поставляти газ на окупований Донбас "на підставі звернення газових структур невизнаних республік".

19 лютого Міллер заявив, що "згідно з чинним між "Газпромом" і "Нафтогазом України" контрактом купівлі-продажу газу, з 16:00 19 лютого 2015 року "Газпром" постачає газ на Україну в тому числі через газовимірювальні станції "Прохорівка" і "Платово" в обсязі 12 млн куб. м на добу".

У той же час, НАК "Нафтогаз України" заявив, що не буде оплачувати рахунок "Газпрому" за постачання природного газу у зону АТО, про початок яких 19 лютого заявив глава російського газового монополіста Міллер.

"Нафтогаз" не буде сплачувати цей рахунок", - заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

При цьому Коболєв додав, що напрямки постачання російського газу в Україну, згідно з чинним контрактом, регулюються виключно заявками "Укртрансгазу".

"Напрямки поставок газу в Україну регулюються окремими заявками, які направляє "Укртрансгаз", і ніхто інший не має права, згідно з контрактом, спрямовувати заявки щодо того, які обсяги і за якими напрямками можуть поставлятися", - зазначив голова "Нафтогазу".

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За словами Коболєва, незважаючи на заяви глави "Газпрому" про початок з 19 лютого поставок газу в зону АТО, у Наку немає інформації про даний факт, так як на тих газовимірювальних станціях вже тривалий час не присутні представники української компанії.