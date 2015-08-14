"Газпром" побоюється посилення санкцій з боку США і Євросоюзу
В російському газовому гіганті «Газпром» побоюються посилення санкцій з боку США та Євросоюзу.
Про це йдеться у квартальній звітності російській компанії.
«У зв'язку з кризою в Україні можуть виникнути ризики застосування з боку США і Європи додаткових санкцій фінансового і економічного характеру, безпосередньо до ПАТ «Газпром», що може дещо ускладнити відносини з діловими партнерами ПАТ «Газпром», - йдеться в документі.
Зазначається, що з метою зниження ризиків компанія постійно проводить роботу з підтримання «своєї ділової репутації».
Читайте також"Газпром" збільшив суму позову до "Нафтогазу" - вимагає понад $29 мільярдів
Як повідомляв УНІАН, 29 січня у звітності «Газпрому» за МСФЗ за дев'ять місяців, які закінчилися 30 вересня 2014 року, було сказано, що західні санкції не матимуть істотного впливу на фінансовий стан або результати діяльності компанії.
Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку в Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє в Донбас найманців і свої регулярні війська.
З-за цих дій Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.