"Газпром" побоюється посилення санкцій з боку США і Євросоюзу

Про це йдеться у квартальній звітності російській компанії.

«У зв'язку з кризою в Україні можуть виникнути ризики застосування з боку США і Європи додаткових санкцій фінансового і економічного характеру, безпосередньо до ПАТ «Газпром», що може дещо ускладнити відносини з діловими партнерами ПАТ «Газпром», - йдеться в документі.

Зазначається, що з метою зниження ризиків компанія постійно проводить роботу з підтримання «своєї ділової репутації».

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня у звітності «Газпрому» за МСФЗ за дев'ять місяців, які закінчилися 30 вересня 2014 року, було сказано, що західні санкції не матимуть істотного впливу на фінансовий стан або результати діяльності компанії.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку в Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє в Донбас найманців і свої регулярні війська.

З-за цих дій Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.