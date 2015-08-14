Фінляндія подала позов до "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж

Фінська компанія Gasum Oy подала позов в Стокгольмський арбітраж з вимогою переглянути ціни на експорт газу, передає «Газета.Ru» із посиланням на звіт "Газпрому" по міжнародним стандартам фінансової звітності.

Позов поданий до дочірній структури «Газпрому» — компанії «Газпром експорт». Gasum вимагає переглянути ціну на природний газ, що поставляється в Фінляндію, і змінити формулу ціни; знизити рівень take-or-pay або, альтернативно, знизити річні контрактні кількості (РКК) до рівня, рівного загальній кількості природного газу, який може перебувати в обігу на фінському ринку з урахуванням ціни, визначеної арбітражем.

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Фінська компанія Gasum Oy на 75% належать фінського уряду, ще 25% належать «Газпрому».

У п'ятницю, 14 серпня, стало відомо, що «Газпром» в червні уточнив суму позову до «Нафтогазу» до $29,2 млрд. Раніше повідомлялося, що «Газпром експорт» підтвердив подачу позову в Стокгольмський арбітраж через закупівельні ціни газу в Туркменії.