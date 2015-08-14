У Київській області знову будуть відключати електроенергію

У "Київобленерго" повідомили, що "по команді диспетчера Центральної енергетичної системи в електричних мережах застосовується графік аварійних відключень".

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У компанії уточнили, що основна мета аварійних відключень споживачів - попередження порушень режиму роботи єдиної енергосистеми.

Водночас компанія звертається до споживачів з проханням економно використовувати електроенергію і не користуватися відразу кількома потужними приладами.

У прес-центрі "Укренерго" агентству УНІАН повідомили, що жодних спеціальних доручень "Київобленерго" не давали, але не виключили, що компанія може прийняти планові аварійні відключення.

"Команди на віялові відключення "Київобленерго" не було", - повідомили в прес-службі "Укренерго".

"Але Київська область перевищила ліміти споживання електроенергії на 5%, може через це", - припустили в прес-службі оператора енергосистеми.

Однак на самому сайті "Укренерго" Київська область у серпні жодного разу не згадується серед областей, які перевищили ліміти споживання електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 9 серпня через зростання середньодобової температури повітря та дефіцит потужностей змушена була збільшити імпорт електроенергії з Росії на 50% - до 1200 МВт. Станом на 13 серпня через відсутність палива 18 енергоблоків та один блок теплової електростанції загальною потужністю 4298 МВт перебували в резерві.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин 12 серпня заявив, що ситуація в енергосистемі досить складна, однак ліміти споживання електроенергії країна ще запроваджувати не збирається.