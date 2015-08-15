Українців чекають проблеми з газом і світлом цієї зими - екс-міністр ЖКГ

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на екс-міністра ЖКГ, голову "Спілки власників житла України" Олексія Кучеренка. Він прокоментував пропозицію Кабміну знизити мінімально допустимі температури у квартирах українців з 18 до 16 градусів.

На думку експерта, така пропозиція влади - ознака того, що, по-перше, на зиму не вистачить газу, а по-друге, можливі перебої з електроенергією у зв'язку з провалом з підготовки запасів вугілля. Крім того, екс-міністр допустив, що електричні мережі не зможуть забезпечити додатковий прогрів приміщень, коли після зниження температури в квартирах населення почне масово використовувати електронагрівальні прилади.

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Кучеренко додав, що в багатьох країнах допускається більш низький температурний режим, ніж сьогодні в Україні.

"Але відмінність в тому, що, наприклад, в Німеччині це вирішила не Меркель, а самі люди - виходячи з своїх фінансових можливостей і високих цін на енергоресурси, вибирають собі температурний режим, аж до того, що регулюють температуру в різних кімнатах", — сказав він.