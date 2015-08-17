Болгарія має намір ропочати розробку родовищ на шельфі Чорного моря

Болгарські фахівці почнуть розвідувальні роботи з пошуку корисних копалин на континентальному шельфі Чорного моря вже в лютому 2016 року, передає «Газета.Ru» з посиланням на агентство Novinite.

За словами болгарського прем'єра Бойко Борисова, роботи на родовищі Хан Аспарух були б розпочаті раніше, якби його перший уряд не пішов у відставку в 2013 році.

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Крім того, прем'єр вказав на позитивний досвід Румунії, яка після розробки Чорноморського шельфу імпортує лише 10% палива.