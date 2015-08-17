Болгарія має намір ропочати розробку родовищ на шельфі Чорного моря
08:59, 17 серпня 2015Енергетика
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На сьогоднішній день країна витрачає $6,7 млрд на закупівлю палива.
Болгарія почне шукати нафту і газ на шельфі Чорного моря в 2016 році / vokrug-sveta.info
Болгарські фахівці почнуть розвідувальні роботи з пошуку корисних копалин на континентальному шельфі Чорного моря вже в лютому 2016 року, передає «Газета.Ru» з посиланням на агентство Novinite.
За словами болгарського прем'єра Бойко Борисова, роботи на родовищі Хан Аспарух були б розпочаті раніше, якби його перший уряд не пішов у відставку в 2013 році.
Читайте такожБолгарія ніколи не визнає анексію Криму і "референдуми" на Донбасі – президентБорисов зазначив, що Болгарія витрачає $6,7 млрд на закупівлю палива, а запаси країни залишаються неопрацьованими.
Крім того, прем'єр вказав на позитивний досвід Румунії, яка після розробки Чорноморського шельфу імпортує лише 10% палива.
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