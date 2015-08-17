Нафта продовжує дешевшати - пропозиція перевищує попит на 3 мільйони барелів в день

Світові ціни на нафту в понеділок демонструють негативну динаміку на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції на нафтовому ринку; вартість WTI тримається нижче 42 доларів за барель, свідчать дані торгів, пише Прайм.

Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 1,14% - до 48,63 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту WTI опускалася на 1,25% - до 41,97 долара за барель.

Інвестори припускають, що зняття санкцій з Ірану буде сприяти збільшенню поставок нафти з країни на світовий ринок, що призведе до зростання надлишку пропозиції "чорного золота".

За словами представника ОПЕК в Ірані Мехді Асалі, надлишок пропозиції на ринку нафти становить вже близько 3 мільйонів барелів на добу, а основний надлишок поставок в останні півроку зафіксовано з боку Саудівської Аравії та Іраку.

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Крім побоювань, пов'язаних з Іраном, американська нафтогазосервісна компанія Baker Hughes повідомила в п'ятницю, що кількість бурових установок, зайнятих у видобутку нафти в США зросли за тиждень на 2 одиниці (672 штуки, або плюс 0,29%).

"Основи ринку не змінилися. Ринок продовжує рухатися вниз, і робить він це без зупинки. Запаси в США залишаються високими для цього періоду року", - заявив агентству Bloomberg старший аналітик CMC Markets Рік Спунер.