"Роснефть" через дешеве "чорне золото" недоплатить до бюджету РФ понад $12 мільярдів

Такі цифри вказані в робочих матеріалах, підготовлених до липневої зустрічі Сєчіна з президентом Володимиром Путіним, пише РБК.

За прогнозом «Роснефти», за середньорічної ціні нафти $51 за барель і курсу 63 руб. за долар в 2015 році вона сплатить до бюджету близько 2,2 трлн руб.

Якщо прогноз правильний, виплати «Роснефти» у порівнянні з минулим роком скоротяться майже на 27%, або на 806 млрд руб. В 2014 році «Роснефть» виплатила у вигляді експортних мит, акцизів, НДПІ, податку на прибуток та інших податків 3,006 трлн руб., або майже 55% своєї виручки, що випливає з матеріалів річної звітності компанії за МСФЗ, опублікованих на її сайті.

За підсумками першого кварталу 2014 року «Роснефть» виплатила у вигляді податків і зборів 616 млрд руб. — на 16,5% менше у порівнянні з тим же періодом 2014 року.

Найбільше бюджет постраждає від падіння цін на нафту. Середня ціна нафти марки Urals в 2014 році становила $97,6 за барель. У першому півріччі 2015 року вона знизилася до $57 за барель.

Тільки у першому кварталі через падіння цін на нафту виплати «Роснефти» з податків (крім податку на прибуток) скоротилися рік до року на 166 млрд руб., експортного мита — на 246 млрд руб., випливає з презентації до звітності компанії за МСФЗ.

Курс рубля в порівнянні з першим кварталом 2014 року знизився з 35 до 62,2 руб. за долар. Але девальвація лише частково компенсувала падіння цін. У першому кварталі через курсову різницю «Роснефть» збільшила виплати податків (крім податку на прибуток) на 92 млрд руб., експортного мита — на 130 млрд руб.

Інший фактор, який впливає на виплати компанії, — податковий маневр, який передбачає зниження експортного мита при одночасному підвищенні ПВКК. На ці платежі в 2014 році припало більше 48% від виручки «Роснефти». За підрахунками експертів, в 2015 році через зниження цін на нафту і зміни до податкового законодавства виплати «Роснефти» з експортних мит знизяться на 46% (з 1,68 трлн руб. в 2014 році до 909 млрд). Витрати по ПВКК при цьому зростуть лише на 11% (з 982 млрд до 1,1 трлн руб.).

У той же час, в першій половині 2015 року члени правління «Роснефти» отримали доходи на суму, порівнянну з їхнім доходом за весь минулий рік. За шість місяців члени правління компанії заробили 2,773 млрд рублів.

Представник «Роснефти» пояснив значний розмір премії тим, що вона «перенесла виплату бонусів за 2014 рік на червень 2015 року».

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Нагадаємо, в бюджет РФ на 2015 рік уряд спочатку закладав середню ціну нафти у розмірі $96 за барель і курс — 37,7 руб. за долар. Після корегування бюджету навесні основи для розрахунків різко змінилися — тепер це $50 за барель і 61,5 руб. за долар.

Доходи російського бюджету в 2015 році тепер очікується на рівні 12,54 трлн руб., з них нафтогазові — 5,69 трлн руб., тобто 45% бюджетних надходжень. Для порівняння: в 2014 році доходи бюджету становили майже 14,5 трлн руб., з яких на нафтогазовий сектор припало 7,4 трлн руб.

За сім місяців 2015 року, за даними Мінфіну РФ, до бюджету надійшло трохи менше 7,8 трлн руб. доходів, з них близько 3,5 трлн руб. — нафтогазові. Дефіцит бюджету за січень—липень 2015 року становив 1,12 трлн руб., або 2,8% ВВП.