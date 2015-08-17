Україна нарощує імпорт газу з Євросоюзу

Україна, яка збільшує запаси природного газу у своїх підземних сховищах напередодні опалювального сезону 2015-2016 років, збільшує його імпорт з країн Євросоюзу.

Про це свідчать дані оператора ГТС Словаччини – компанії Eustream.

За її даними, 15 серпня Україна імпортувала із Словаччини 35,325 млн куб. м газу, а 16 серпня збільшила добовий обсяг імпорту до 36,027 млн куб. м.

Упродовж минулого тижня, з 10 по 14 серпня, за даними Eustream, середньодобові обсяги імпорту газу становили близько 33 млн куб. м.

За даними оператора газотранспортної системи Угорщини, компанії FGSZ, середньодобові обсяги газу, що надходять з цієї країни в Україну, становлять близько 1,9 тис. куб. м за технічної можливості імпортувати 16 млн куб. м на добу.

За даними оператора ГТС України - держкомпанії «Укртрансгаз», з 1 по 16 серпня Україна імпортувала 474,6 млн куб. м газу.

«У цей період блакитне паливо надходило виключно словацьким газотранспортним коридором», - повідомили в «Укртрансгазі».

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати до підземних сховищ 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.

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1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування до підземних сховищ в обсягу, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.