Російські нафтогіганти не можуть поділити ділянку біля шельфу

"Роснефть" направила скаргу до Мінприроди РФ на порушення Роснадрами правил проведення конкурсу по Східно-Таймирській ділянці, випливає з листа компанії на ім'я глави міністерства Сергія Донського, пише "Комерсант".

Крім "Роснефти" за ділянку боровся "Лукойл", який виграв конкурс, запропонувавши 1,9 млрд руб. (майже у 600 разів вище стартового платежу). Але "Роснефть" вважає, що її пропозиції щодо освоєння ділянки були найкращими, і просить анулювати результати конкурсу, а також заборонити Роснадрам оформляти, реєструвати та видавати «Лукойлу» ліцензію.

Східно-Таймирська ділянку надр розташований у Таймирському Долгано-Ненецькому муніципальному районі Красноярського краю поблизу гирла Хатанги. Навесні Роснадра вирішили розділити ділянку на дві частини — сухопутну і морську (включає транзитні води і шельф). Це дало можливість «Лукойлу» претендувати на сухопутну частину, оскільки за законодавством шельф можуть освоювати тільки "Газпром" і "Роснефть".

До поділу ділянки його прогнозні ресурси нафти D2 на 1 січня 2009 року оцінювалися в 351,1 млн тонн, ресурси газу — 226,1 млрд кубометрів. Ресурси тільки сухопутної частини істотно нижчі — 4,5 млн тонн, газу — 9,3 млрд кубометрів, конденсату — 0,5 млн тонн. Строк ліцензії на користування надрами складе 27 років.

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Боротьба за цю сухопутну ділянку з невеликими ресурсами і необхідністю величезних вкладень у регіоні без всякої інфраструктури пов'язана з тим, що вона дає доступ до розташованого поруч морського блоку. «Лукойл» зараз активно домагається отримання доступу на шельф, у вересні це питання має розглядатися в уряді.

"По суті, отримавши сухопутну частину Східно-Таймирської ділянки, «Лукойл» застовпив собі місце в розрахунку на отримання і морської частини. Якщо ж двома блоками будуть володіти різні компанії, це спричинить додаткові проблеми і витрати для освоєння шельфовії частини, оскільки частина інфраструктури повинна стояти на суші",— говорить джерело "Ъ" на ринку, відзначаючи, що освоєння тільки сухопутної ділянки не має сенсу і буде збитковим.