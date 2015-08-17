Російські нафтогіганти не можуть поділити ділянку біля шельфу
"Роснефть" намагається скасувати підсумки конкурсу по Східно-Таймирській ділянці, переможцем якого став «Лукойл». "Роснефть" вважає, що Роснадра не врахували її пропозиції щодо освоєння ділянки і безпідставно відхилили її заявку. Спірний сухопутний блок фактично дає його власнику вихід на шельф, доступу на який зараз домагається «Лукойл».
"Роснефть" направила скаргу до Мінприроди РФ на порушення Роснадрами правил проведення конкурсу по Східно-Таймирській ділянці, випливає з листа компанії на ім'я глави міністерства Сергія Донського, пише "Комерсант".
Крім "Роснефти" за ділянку боровся "Лукойл", який виграв конкурс, запропонувавши 1,9 млрд руб. (майже у 600 разів вище стартового платежу). Але "Роснефть" вважає, що її пропозиції щодо освоєння ділянки були найкращими, і просить анулювати результати конкурсу, а також заборонити Роснадрам оформляти, реєструвати та видавати «Лукойлу» ліцензію.
Східно-Таймирська ділянку надр розташований у Таймирському Долгано-Ненецькому муніципальному районі Красноярського краю поблизу гирла Хатанги. Навесні Роснадра вирішили розділити ділянку на дві частини — сухопутну і морську (включає транзитні води і шельф). Це дало можливість «Лукойлу» претендувати на сухопутну частину, оскільки за законодавством шельф можуть освоювати тільки "Газпром" і "Роснефть".
До поділу ділянки його прогнозні ресурси нафти D2 на 1 січня 2009 року оцінювалися в 351,1 млн тонн, ресурси газу — 226,1 млрд кубометрів. Ресурси тільки сухопутної частини істотно нижчі — 4,5 млн тонн, газу — 9,3 млрд кубометрів, конденсату — 0,5 млн тонн. Строк ліцензії на користування надрами складе 27 років.
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Боротьба за цю сухопутну ділянку з невеликими ресурсами і необхідністю величезних вкладень у регіоні без всякої інфраструктури пов'язана з тим, що вона дає доступ до розташованого поруч морського блоку. «Лукойл» зараз активно домагається отримання доступу на шельф, у вересні це питання має розглядатися в уряді.
"По суті, отримавши сухопутну частину Східно-Таймирської ділянки, «Лукойл» застовпив собі місце в розрахунку на отримання і морської частини. Якщо ж двома блоками будуть володіти різні компанії, це спричинить додаткові проблеми і витрати для освоєння шельфовії частини, оскільки частина інфраструктури повинна стояти на суші",— говорить джерело "Ъ" на ринку, відзначаючи, що освоєння тільки сухопутної ділянки не має сенсу і буде збитковим.