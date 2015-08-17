Росія може знизити мито на експорт нафти відразу на $24

Мито на експорт нафти з РФ з 1 вересня може знизитися на 23,9 долара — до 109,2 долара за тонну з 133,1 долара за тонну в серпні, передає РІА "Новости" з посиланням на моніторинг середньої ціни.

Середня ціна моніторингу за період з 15 липня по 14 серпня склала 51,09304 долара за барель, або 373 долари за тонну, повідомив агентству експерт Мінфіну РФ Олександр Сакович.

Читайте такожDie Welt: Залежність Росії від нафти поглиблює кризуЕкспортне мито на зверхвязку нафту з 1 вересня знизиться до 13,7 долара з 17 доларів за тонну.

Мито на прямогонний бензин зменшиться до 92,8 долара за тонну, на автомобільний (товарний) бензин — до 85,1 долара за тонну, на інші світлі нафтопродукти, а також мастильні масла — до 52,4 долара за тонну, на темні нафтопродукти без масел і коксу — до 82,9 долара, мито на кокс — до 7 доларів.

З 1 січня в РФ вступили в дію зміни оподаткування нафтової галузі. Так, за три роки поетапно скорочуються вивізні мита на нафту в 1,7 рази, а на нафтопродукти — в 1,7-5 разів з одночасним збільшенням податкової ставки на нафту в 1,7 рази і на газовий конденсат — у 6,5 рази.