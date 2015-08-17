"Укренерго" планує побудувати нову лінію для енергопостачання півночі Луганської області

Держкомпанія "Укренерго", оператор об'єднаної енергосистеми України, планує побудувати нову лінію електропередач для енергопостачання півночі Луганської області, а також відновити повітряні лінії, пошкоджені під час бойових дій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Як відзначили в компанії, 13-14 серпня відбулася робоча зустріч керівництва "Укренерго" з представниками Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Основна мета переговорів - обговорення можливості відновлення повітряних ліній, які були пошкоджені в результаті бойових дій в Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про високовольтні лінії 220 кВ "Луганська ТЕС - Ювілейна", "Михайлівка 330 – Лисичанська", "Михайлівка - Ювілейна" та лінії 330 кВ "Вуглегірська ТЕС - Михайлівка 330".

"Обговорювалося також питання підвищення надійності живлення споживачів на півночі Луганської області - територій, підконтрольних Україні", - наголошується в повідомленні.

"У результаті переговорів було прийнято попереднє рішення про можливість будівництва нової повітряної лінії 220 кВ до підстанції "Ювілейна", яка буде живитися від ВЛ 500 кВ "Нововоронезька АЕС – Донбаська". Орієнтовний термін реалізації проекту - від 9 до 12 місяців", - додали в компанії.

Як відомо, на сьогоднішній день північ Луганської області виділено з енергосистеми України, а енергопостачання регіону забезпечує Луганська ТЕС.

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Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.