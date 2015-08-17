Імпортний газ для України у другому кварталі подешевшав на 15%

Середньозважена ціна на імпортний газ для України з ЄС і Росії в II кварталі 2015 знизилася порівняно з I кварталом 2015 року на 15% - до 268 дол. за тис. куб. м з 315 дол. за тис. куб. м, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

За даними компанії, середньозважена ціна імпортного газу з ЄС (з урахуванням вартості транспортування до кордону України) у II кварталі 2015 року знизилася порівняно з I кварталом 2015 року на 8,6% - до 275 дол. за тис. куб. м з 301 дол. за тис. кубометрів.

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Також у повідомленні відзначається, що всього за період з липня 2014 року по червень 2015 року «Нафтогаз» імпортував 14,82 млрд куб. м природного газу, з якого 4,26 млрд куб. м припало на Росію.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена ціна імпортного газу для України із РФ та Європи в I кварталі 2015 року знизилася порівняно з IV кварталом 2014 року на 12,5% - до 315 дол. за тис. кубометрів із 360 дол.