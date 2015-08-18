Обвал на ринку нафти триває: ціна WTI опустилася нижче $42

На світових торгах у вівторок, 18 серпня, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі надлишку пропозиції на ринку, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість Brent впала на 0,27%, до $48,61 за барель, WTI - на 0,12%, до $41,82 за барель.

Читайте такожПопит на нафту зростає найшвидшими темпами за п'ять років - МЕАІнвестори побоюються, що слабке економічне зростання в азіатських країнах, зниження попиту з боку нафтопереробних заводів у США і зростаючі обсяги світового нафтовидобутку призведуть до ще більшого надлишку пропозиції на ринку.

Видобуток нафти в США тримається біля максимумів за останні 10 років - 9,5 мільйона барелів на добу. Видобуток ОПЕК у липні по відношенню до червня збільшився до трирічного максимуму - 31,51 мільйона барелів на день.