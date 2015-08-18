Україна постачатиме електроенергію до Польщі для надання аварійної допомоги

Як наголошується в повідомленні держкомпанії "Укренерго", безпека енергопостачання в Польщі перебуває під загрозою - запроваджено графік обмежень споживання електроенергії в денні години, енергоспоживання ряду великих промислових підприємств скорочено до технологічних мінімумів.

"Тому системний оператор PSE SA звернувся до ДП "НЕК "Укренерго" по аварійну допомогу, рішення про надання якої було оперативно прийнято на урядовому рівні", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

У компанії нагадали, що енергосистеми Польщі та України з'єднані міждержавною лінією електропередач 220 кВ "Добротвірська ТЕС - Замость".

Згідно з договором, держкомпанія "Енергоринок" надає польській енергосистемі аварійну допомогу за ціною, встановленою відповідною постановою НКРЕКУ, а "Укренерго" погоджує або відмовляє у наданні такої допомоги.

"Максимальна величина аварійної допомоги по лінії електропередачі 220 кВ "Добротвірська ТЕС – Замость" становить 235 МВт", - зазначили в "Укренерго".

У той же час, в "Укренерго" додали, що пріоритетом для компанії є забезпечення балансу та надійності енергосистеми України, яка з початку серпня через аномальну спеку відновила імпорт електроенергії з Росії для покриття дефіциту власних енергопотужностей.

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Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 13 серпня доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України у зв'язку з кризовою ситуацією в енергетичній системі Польщі терміново вжити невідкладних заходів для забезпечення максимально технічно можливих поставок електроенергії в польську енергосистему.