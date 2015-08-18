Підвищення тарифів на прокачування нафти завдасть значного удару по галузі – "Укртатнафта"

Про це йдеться в повідомленні компанії «Укртатнафта», що володіє єдиним працюючим в країні нафтопереробним заводом.

«Чи варто говорити, що багаторазове підвищення тарифів на прокачування нафти спровокує значне підвищення собівартості нафтопродуктів, вироблених Кременчуцьким НПЗ. Це потужний удар по українському виробнику нафтопродуктів – по його конкурентоспроможності та фінансово-економічній стабільності», - підкреслили в «Укртатнафті».

Згідно з повідомленням, з 1 липня, з подачі нового керівництва оператора нафтотранспортної системи - компанії «Укртранснафта», були багаторазово підвищені тарифи на прокачування нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи (НПЗ). Для єдиного працюючого в Україні нафтопереробного заводу - «Укртатнафта» - тарифи на транспортування нафти збільшилися майже у 8 разів.

При цьому в компанії повідомили, що лобістами підвищення тарифів на транспортування нафти в Україні виступають імпортери нафтопродуктів.

«За ширмою міркувань про захист державних інтересів ховаються інтереси цілком конкретних груп впливу – імпортерів нафтопродуктів. Нове керівництво ПАТ «Укртранснафта» в даному випадку виступає просто дієвим знаряддям у руках цих груп», - додали в «Укртатнафті».

За інформацією компанії, саме нове керівництво «Укртранснафти» своїми непрофесійними і заангажованими діями постійно сприяє дестабілізації роботи Кременчуцького НПЗ.

«Це – підвищення тарифів; маніпуляції з поставками нафти на завод, які й змусили трудовий колектив ПАТ «Укртатнафта» вийти на акції протесту», - уточнюється в повідомленні.

Разом з тим повідомляється, що «Укртатнафта» звернулась з відповідним запитом до Антимонопольного комітету України, а також подала позовну заяву в суд з метою скасування рішення про підвищення тарифів на прокачування нафти.

«Компанія вважає багаторазове підвищення тарифів на прокачування нафти на підприємство економічно необґрунтованим і безвідповідальним, а також незаконним і невчасним», - наголошується в повідомленні.

В «Укртатнафті» підкреслили, що після липневого підвищення тарифи держкомпанії «Укртранснафта» значно вищі за вартість аналогічних послуг у Словаччині, Угорщині, Польщі та інших країнах Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 липня 2015 року збільшила тариф на послуги оператора нафтотранспортної системи «Укртранснафта» щодо транспортування нафти територією України в 5-9 разів.

1 серпня понад 300 працівників компанії «Укртатнафта» почали пікетувати філіал державної компанії «Укртранснафта» в Кременчуці, вимагаючи відновити поставки нафти на Кременчуцький НПЗ.

При цьому 12 серпня працівники «Укртатнафти» оголосили безстроковий пікет з вимогою звільнити керівників держпідприємства «Укртранснафта» Романа Сидорака і Віталія Величка, а також виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника, дії яких порушили стабільну роботу єдиного діючого в Україні нафтопереробного заводу.

Скандали навколо "Укртранснафти" почалися в середині березня 2015 року, коли "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», несподівано вирішив відсторонити Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління компанії і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ в Луганській області Юрія Мірошника, який має сумнівну репутацію. Через місяць керівником «Укртранснафти» став Роман Сидорак.

Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесменові, народному депутату Ігорю Єремеєву.

За їхніми словами, інтерес Єремєєва до «Укртранснафти» був очевидний, оскільки той не залишав спроб завдати удару по нафтопереробному сегменту, щоб монополізувати ринок продажу нафтопродуктів.

До призначення виконуючим обов'язки виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Пасішник працював помічником народного депутата Єремєєва.

12 серпня Ігор Єремєєв помер через черепно-мозкову травму, яку отримав після падіння з коня.

Довідка УНІАН. «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

«Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

Компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток у порівнянні з січнем-червнем 2014 року в 2,2 разу - до 1,026 млрд грн з 0,461 млрд грн.