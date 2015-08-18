Україна різко скоротила видобуток газу

Україна в липні 2015 року скоротила видобуток природного газу порівняно з попереднім місяцем на 9,7%, - до 1,6 мільярда кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток газу в липні 2015 року знизилася порівняно з липнем 2014 року на 6,3%.

Варто відзначити, що різкому зниженню видобутку в липні передувало стрімке зростання в червні, коли виробництво вуглеводнів склало 1,8 мільярда кубометрів, показавши максимальний ріст (9% порівняно з травнем 2015 року) з початку року.

За даними Держстату, видобуток природного газу в Україні в січні-липні 2015 року, без урахування анексованого Росією Криму, скоротилася порівняно з січнем-липнем 2014 року на 2,3% - до 11,3 мільярда кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 3,4% - до 19,7 мільярда кубометрів.

У липні 2015 року Кабінет міністрів звернувся до Верховної Ради з проханням знизити в два рази оподаткування газодобувних компаній з 1 жовтня.