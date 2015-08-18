Україна з початку року скоротила видобуток вугілля на 53%

Україна в січні-липні 2015 року через військові дії на Донбасі скоротила видобуток вугілля порівняно з січнем-липнем 2014 року більш ніж вдвічі, або на 53,2% - до 15,5 мільйона тонн, повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, видобуток вугілля у липні 2015 року скоротилася порівняно з липнем 2014 року на 42%, - до 2,2 мільйона тонн. Порівняно з червнем 2015 року видобуток в липні цього року збільшилася на 4,3%.

Довідка УНІАН. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та "зелена" енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.