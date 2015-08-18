Компанія німецького бізнесмена хоче купити у "Транснафти" український нафтогін

Антимонопольні органи Російської Федерації одержали клопотання компанії «Інтернешнл Трейдинг Партнерс АГ» про придбання 100% акцій «Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів», що експлуатує нафтопродуктопровід, що проходить по території України, власність якого оскаржується в судах українською прокуратурою, йдеться в повідомленні російського відомства.

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«Південно-Західне акціонерне товариство трубопровідного транспорту нафтопродуктів» входить в російську компанію «Транснефть».

Як наголошується в повідомленні антимонопольного органу РФ, компанія «Інтернешнл Трейдинг Партнерс АГ», зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарської Конфедерації, знаходиться під контролем громадянина Федеративної Республіки Німеччина Анатолія Шефера.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України наприкінці минулого року встановила, що частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, які проходять по території України, були незаконно оформлені на дочірнє підприємство «Прикарпатзахідтранс» російської акціонерної компанії «Транснафтопродукт», підконтрольної «Транснафті».

За позовом Генпрокуратури України суд першої інстанції своїм рішенням витребував зазначені об'єкти з володіння вказаного підприємства і передав Фонду державного майна України.

Однак Рівненський апеляційний господарський суд за апеляцією відповідача скасував вказане рішення і припинив провадження у справі. У зв'язку з цим прокуратура Рівненської області внесла касаційну скаргу, яку Вищим господарським судом України задоволено, а справу передано для повторного розгляду судом апеляційної інстанції.

Надалі Рівненським апеляційним господарським судом 25 листопада 2014 року підтверджено законність рішення суду першої інстанції про задоволення позову Генеральної прокуратури України про визнання права власності на частини нафтопродуктопроводів за державою.