Через надлишок на ринку нафта дешевшає

Вартість нафти в середу демонструє негативну динаміку після того, як перспективи збільшення видобутку і поставок нафти з боку окремих країн ОПЕК посилили побоювання щодо надлишку пропозиції "чорного золота" на світовому ринку, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,43% - до 48,6 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту WTI опускалася на 0,31% - до 42,49 долара за барель.

Тиск на настрої інвесторів надають повідомлення про те, що Ірак має намір наростити видобуток, який в липні й так підвищився до рекордно високої позначки в 4,18 мільйона барелів на добу. Крім того, Ангола планує постачати на світовий ринок у жовтні 1,83 мільйона барелів нафти в день, що є найвищим показником з листопада 2011 року. У вересні поставки повинні становити 1,77 мільйона барелів на добу.

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Крім того, Міненерго США в середу опублікує тижневі дані щодо запасів нафти в країні. За прогнозами аналітиків, за минулий тиждень показник скоротився всього на 777 тисяч барелів, що є найменшим скороченням з червня минулого року.

"Це все та ж тема з надлишком пропозиції, - заявив агентству Bloomberg аналітик Fat Prophets Девід Леннокс. - Поки не буде скорочення пропозиції, ціни продовжать знижуватися".