Вірменія буде платити за російський газ 165 доларів

Уряд Вірменії схвалив вірмено-російський протокол угоди про ціну на постачання російського газу в розмірі $165 за 1 тис. куб. м на 2015 рік.

Про це повідомляє News.am.

Нова ціна 1 куб. м російського газу на $25 нижча за поточну — зараз Єреван купує у Москви газ по $190.

Заднім числом нова ціна узаконюється з 1 січня 2015 року, угода буде діяти до 31 грудня 2015 року, після чого за необхідності буде підписано нову угоду.

У квітні цього року голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив про зниження ціни на газ для Вірменії. Наприкінці червня президент Вірменії Серж Саргсян заявив, що з 1 січня Вірменія платить на кордоні $165 за 1 тис. куб. м російського газу замість колишніх $189, що дозволило нейтралізувати вплив валютних коливань вірменського драма до долара США.

Нагадаємо, Вірменія з 2 січня 2015 року стала повноправним учасником Євразійського економічного союзу.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня закінчився термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшої поставки російського газу в Україну не були погоджені під час тристоронніх переговорів у Відні.

Київ відхилив умови Росії – знижка на третій квартал в 40 доларів, до ціни 247 доларів за 1 тис. кубометрів.

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Україна у другому кварталі 2015 року купувала російський газ з урахуванням знижки за $247 за 1 куб. м. До кінця березня ціна газу становила $329 за 1 куб. м.