Стала відома ціна, за якою Україна продаватиме електроенергію Польщі

Про це йдеться в постанові Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг від 17 серпня 2015 року.

Згідно з документом, НКРЕКП встановила для держкомпанії "Енергоринок" - оператора оптового ринку електроенергії України ціну на електричну енергію, що переміщується між енергосистемами України і Республіки Польща, у розмірі 7,5 євроцентів за 1 кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, оператори енергосистем Польщі та України 17 серпня уклали договір про постачання електроенергії в Польщу.

За даними «Укренерго», максимальна величина аварійної допомоги Польщі становить 235 МВт.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 13 серпня доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України у зв'язку з кризовою ситуацією в енергетичній системі Польщі терміново вжити невідкладних заходів для забезпечення максимально технічно можливих поставок електроенергії в польську енергосистему.