Яценюк зажадав забезпечити Зміївську ТЕС вугіллям до початку опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зажадав від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а також керівництва Харківської обласної державної адміністрації забезпечити найбільшу в Харківській області Зміївську теплоелектростанцію вугіллям для забезпечення її безперебійної роботи в період опалювального сезону 2015-2016 років. Про це Яценюк сказав під час засідання уряду.

«До 15 вересня має бути забезпечено місячний обсяг вугілля, щоб станція почала працювати», - сказав Яценюк.

Присутній на засіданні міністр енергетики Володимир Демчишин повідомив, що на поточний момент на складах Зміївської ТЕС нагромаджено близько 16 тис. тонн вугілля, тоді як місячна потреба в паливі становить не менш ніж 150-200 тис. тонн вугілля. Водночас Демчишин запевнив, що до опалювального сезону станція буде забезпечена паливом. «Думаємо, впродовж серпня-вересня додатково буде покладено 150 тис. тонн. Плануємо активно використовувати її (станцію - УНІАН) в опалювальний сезон», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Зміївська ТЕС, що входить до складу держкомпанії «Центренерго», зупинила роботу всіх енергоблоків через відсутність вугілля. Як відзначали в «Центренерго», доставка вугілля була утруднена у зв'язку з пошкодженням залізничних колій на перегоні залізничних станцій Ясинувата-Скотовате.

Ця зупинка роботи станції стала не першою за останні місяці. Зокрема, станція вже зупинялася в травні також через відсутність вугілля.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» належать державі, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% – юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».

До кінця 2015 року влада планує провести приватизацію «Центренерго».