Екс-голова "Укртранснафти" звинуватив Лещенка у поширенні неправдивої інформації

Про це йдеться в заяві Лазорка, передає РБК.

"Народний депутат Сергій Лещенко в черговий раз цілеспрямовано продовжує роботу по дискредитації і спотворенню фактів діяльності на посаді голови правління ПАТ "Укртранснафта" Олександра Лазорка", - йдеться в заяві.

Лазорко зазначає, що Сергій Лещенко розмістив в одному з українських інтернет-видань "відверто брехливу інформацію у статті під назвою "Щодо діяльності Лазорка в "Укртранснафті" порушили чергову справу".

У зв'язку з цим Лазорко заявив, що в серпні 2013 році був затверджений фінансовий план ПАТ "Укртранснафта". Він пояснив, що фінансовий план (в якому передбачалися витрати на страхування) розглядається НАК "Нафтогаз України", профільним міністерством і надсилається на узгодження в Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку і тільки після цього затверджується Кабінетом міністрів України.

"Тобто, зі слів народного депутата випливає, що всі працівники вище зазначених міністерств і відомств, як мінімум не компетентні і не знають законодавчих актів", - зазначає Лазорко.

За його словами, договір страхування був укладений тільки після проведення тендерної процедури згідно із законом України "Про здійснення державних закупівель".

"За 2013 рік проведена перевірка діяльності компанії провідною аудиторською компанією, ревізійною комісією ПАТ "Укртранснафта" з залученням фахівців НАК "Нафтогаз України" та Державної фінансової інспекції України. Перевіряючі підтвердили, що діяльність здійснювалася згідно чинного законодавства України", - йдеться в заяві.

Лазорко також підкреслив, що фінансовий план ПАТ "Укртранснафта" в 2014 році не був затверджений, і, відповідно, ніякого страхування на суму понад 80 млн грн не проводилося.

"Цікаво було б дізнатися звідки така відверто цинічна, брехлива інформація?", - додав він.

Лазорко зазначає, що чистий прибуток компанії в 2013 році склав 312,8 млн грн, а за даними народного депутата- 142,61 млн грн. Аналогічний показник за 2014 рік - 819,6 млн грн, Лещенко стверджує - 312,82 млн грн.

"Спотворення цифр наяву - істотно знижена прибутковість компанії. Лещенко свідомо маніпулює фальшивими фактами з метою спекуляції та нагнітання ситуації навколо компанії "Укртранснафта", вводить в оману правоохоронні органи і громадську думку. Поширення неправдивої і непідтвердженої інформації є ганебним і неприпустимим вчинком для народного обранця - депутата Верховної Ради!", - резюмував Лазорко.