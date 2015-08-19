Переговори між Україною та Євросоюзом по газу пройдуть за участю США

Двосторонні переговори з питань забезпечення поставок газу до України в форматі Україна – Європейська комісія, заплановані на 27-28 серпня, пройдуть за участю представників уряду США, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"27-28 буде зустріч у Відні. На ній планується участь американських партнерів. Вона буде наступним етапом (в газових переговорах - УНІАН). Американську сторону буде представляти уряд. Це буде двосторонній формат, і американська делегація братиме участь неофіційно", - сказав Демчишин.

Він також зазначив, що в ході переговорів може бути піднято питання надання Україні додаткових фінансових ресурсів для закупівлі газу. У той же час, за словами міністра, зараз "ніхто особливо не хоче давати Україні грошей".

Як повідомляв УНІАН, Україна та Єврокомісія анонсували зустріч з газових питань наприкінці липня. Як очікується, вона пройде в рамках святкування 10-ї річниці створення Енергетичного співтовариства. Українську делегацію очолить міністр енергетики Володимир Демчишин, європейську - віце-президент Європейської комісії з питань енергетики Марош Шефчович. Сторони планують виробити спільну позицію для того, щоб до середини вересня вийти на тристоронні переговори з участю російської сторони про постачання газу.