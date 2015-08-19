Назарбаєв закликав готуватися до нафти по $30 за барель
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зазначив, що низькі ціни на нафту і метали можуть зберегтися протягом п'яти років.
Назарбаєв заявив, що країні потрібно готуватися до цін на нафту на рівні 30-40 доларів за барель.
Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-службу президента Казахстану.
"Про необхідність адаптуватися до цін на нафту на рівні $30-40 за барель Назарбаєв заявив на нараді з системних заходів економічної політики. Назарбаєв зазначив, що найближчими роками доступ країн, які розвиваються, до інвестицій і капіталу буде обмеженим, а також визнав, що ринок збуту казахстанської продукції стискається через слабкий попит з боку Росії та Китаю", - говориться в повідомленні.
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У зв'язку з економічною кон'юнктурою Назарбаєв заявив про необхідність встановити мораторій на "різні ініціативи до 2018 року". До цього часу Назарбаєв доручив знизити дефіцит республіканського бюджету до 1%.