"Укргазвидобування" продає енергоресурси за заниженими цінами

Держкомпанія "Укргазвидобування" 18 серпня на електронних торгах, організованих торговою біржею "Українська міжрегіональна спеціалізована", продала 1,44 тисячі тонн дизельного палива за ціною на 6% нижче стартової, говориться в повідомленні компанії.

За даними "Укргазвидобування", 1,44 тисячі тонн дизельного палива було продано за ціною 15,514 тисячі гривень за тонну на загальну суму 22,3 мільйона гривень.

Крім того, "Укргазвидобування" реалізувала 2,97 тисячі тонн деэтанпропанбутанизированного конденсату за ціною 11,031 тисячі гривень за тонну, що майже на 12% нижче стартової ціни.

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Як повідомляв УНІАН, найбільша в країні газодобувна компанія "Укргазвидобування" у другому кварталі поточного року недоплатила в держбюджет близько 2 мільярдів гривень рентних платежів.

З 2011 по 2014 роки "Укргазвидобування" продавала практично весь обсяг скрапленого газу компаніям бізнесмена Курченко за пільговими цінами. Через це тільки в 2013 році державна компанія втратила мінімум 1,5 мільярда гривень.

В кінці 2014 року слідчі МВС порушили кримінальну справу проти нового менеджменту компанії на чолі з Костюком, вважаючи, що ті продають деетанпропанбутанізований конденсат (ДЕПБК) за заниженими цінами одним і тим самим фірмам. За даними МВС, лише за три літні місяці 2014 року "Укргазвидобування" недоотримала від продажу конденсату близько 60 мільйонів гривень.