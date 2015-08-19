"Укрнафта" звинувачує депутата Лещенка у поширенні недостовірної інформації

Про це сказано в заяві, розміщеній на сайті компанії.

"18 серпня 2015 року народний депутат України Сергій Лещенко на інтернет-сайті "Українська правда" в розділі "Блоги" розмістив публікацію під назвою "Схема Коломойського: "Укрнафта" - Багами - транзит", у якій поширена недостовірна інформація про публічне акціонерне товариство "Укрнафта" про нібито неправомірні господарські операції за участю товариства та заподіяні внаслідок такої діяльності збитки". "Укрнафта" повідомляє, що поширена народним депутатом інформація не відповідає дійсності, а її виклад є необ'єктивним і одностороннім", - сказано в заяві.

При цьому в заяві наголошується, що публікація Лещенко базується на домислах і припущеннях, а сам автор не звертався до "Укрнафти" для отримання коментарів.

У заяві "Укрнафта" також звертає увагу на те, що Лещенко у своїй публікації маніпулює матеріалами досудового розслідування, в тому числі таємницею слідства, що суперечить вимогам чинного законодавства України, включаючи положення Конституції про презумпцію невинуватості.

Крім того, компанія у своїй заяві вказує на неетичні висловлювання парламентарія і закликає Комітет регламенту та організації роботи Верховної Ради України дати оцінку цьому факту.

"Враховуючи вищевикладене, ВАТ "Укрнафта" закликає громадськість критично ставитися до емоційного матеріалу, розміщеного Лещенком С. А., а представників ЗМІ – утриматися від її поширення", - сказано в заяві.

Також у заяві сказано, що "Укрнафта" залишає за собою право захищати свою ділову репутацію в судовому порядку і судитися з тими, хто поширює неправдиві відомості про діяльність компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше член наглядової ради "Укртатнафти" Олександр Лазорко звинуватив депутата Сергія Лещенка у поширенні неправдивої інформації про його діяльність на посту глави "Укртранснафти". При цьому Лазорко навів докази маніпуляції свідомо сфальсифікованими фактами з боку нардепа.

Так, згідно з даними Лещенка, чистий прибуток "Укртранснафти" в 2013 році становив 142,6 млн грн, а насправді компанія отримала чистий прибуток у розмірі 312,8 млн грн. Аналогічний показник 2014 року, за інформацією нардепа, становить 312,82 млн грн, тоді як реальний - 819,6 млн грн. Крім того, Лазорко повідомив, що Лещенко заявляє про сплату компанією в 2014 році 80 млн грн на страхування, тоді як насправді ці витрати не були здійснені через відсутність затвердженого фінансового плану "Укртранснафти".