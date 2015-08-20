Ціни на нафту в районі шестирічного мінімуму – вартість Brent опустилася нижче $47

Вартість нафти в четвер демонструє негативну динаміку, торгуючись в районі шестирічного мінімуму, на тлі публікації щотижневої статистики про зміну обсягів нафтових запасів у США, свідчать дані торгів, передає РИА Новости.

Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,57% — до 46,89 долара за барель, ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту WTI опускалася на 0,75% — до 40,96 долара за барель. Раніше їх вартість сягала 40,85 долара, пробиваючи внутрішньоденний мінімум з 4 березня 2009 року.

У середу стало відомо, що комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 14 серпня, несподівано зросли на 2,6 мільйона барелів, або на 0,6%, — до 456,2 мільйона барелів. Запаси бензину знизилися на 2,7 мільйона барелів і становили 212,8 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували зниження показника на 1,614 мільйона барелів. Запаси дистилятів зросли на 0,6 мільйона барелів, до 148,4 мільйона барелів проти прогнозу зростання на 1,326 мільйона барелів.

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"У найближчі кілька місяців ми можемо побачити зниження попиту на нафту, що турбує ринки", — наводить агентство Франс Прес слова президента Lipow Oil Associates LLC в Х'юстоні Енді Ліпоу. Експерт разом з низкою інших аналітиків очікують, що ціни на нафту опустяться нижче 40 доларів за барель.