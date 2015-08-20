Україна продовжує нарощувати імпорт газу з Євросоюзу

Україна, що збільшує запаси природного газу у своїх підземних сховищах напередодні опалювального сезону 2015-2016 років, продовжує нарощувати імпорт вуглеводнів з Євросоюзу через територію Словаччини, і 18 серпня досягла рекордних з початку поточного місяця обсягів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Словаччини компанії Eustream.

За її даними, 18 серпня добовий обсяг поставок природного газу з ЄС до України досяг 37,1 млн куб. м, тоді як на 1 серпня цей показник становив трохи більше 23 млн кубометрів.

Варто відзначити, що абсолютний рекорд України за добовими обсягами імпорту газу через Словаччину було досягнуто у січні 2015 року, коли поставки перевищили 44 млн куб. м.

Водночас, за словами голови «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва, з 1 грудня 2015 року технічні можливості імпорту природного газу з ЄС в Україну через територію Словаччини можуть зрости до 57 млн кубометрів на добу.

Читайте такожДемчишин заявив про намір підписати газовий договір з Росією

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2015 році планує закачати до підземних сховищ 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила його закупівлю у країнах ЄС. При цьому Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування до підземних сховищ в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.