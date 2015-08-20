Дати газових переговорів України, Росії і ЄС ще немає - Єврокомісія

Про це сьогодні у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН повідомив представник Єврокомісії.

"На даний час тристоронню зустріч не заплановано", - сказав він.

Представник ЄК нагадав, що Комісія висуватиме ідеї з метою підготувати наступні кроки для того, щоб було можливо продовжити консультації з Україною і Росією. "У зв'язку з цим на даний час плануються двосторонні зустрічі на рівні міністрів з обома сторонами (Єврокомісія-Україна та Єврокомісія-Росія). Конкретні дати двосторонніх зустрічей є предметом узгодження усіх сторін", - підкреслив представник ЄК.

Разом з тим він нагадав, що наступного тижня, 27 серпня, у Відні відбудеться саміт Західних Балкан - 2015. "Віце-президент з питань Енергетичного Союзу, віце-президент ЄК Марош Шефчович буде присутнім на одній з головних дискусій саміту, присвяченій інфраструктурі і зв'язку. Саміт буде ймовірним приводом для двосторонньої зустрічі віце-президента Мароша Шефчовича з його українським колегою, міністром енергетики Демчишиним", - додав представник ЄК.

Крім того, за словами європейського чиновника, Єврокомісія перебуває у постійному двосторонньому контакті з представниками уряду США, міжнародними фінансовими інституціями, такими, як Світовий банк, МВФ та ЄБРР, з питань, пов'язаних з фінансовою допомогою Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що двосторонні переговори з питань забезпечення поставок газу в Україну у форматі Україна-Єврокомісія, заплановані на 27-28 серпня, пройдуть за участю представників уряду США.

Сторони планують виробити спільну позицію для того, щоб до середині вересня вийти на тристоронні переговори про поставки газу за участю російської сторони.