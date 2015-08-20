Трудовий колектив "Укртатнафти" готовий розпочати безстрокову акцію протесту в Києві

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Трудовий колектив «Укртатнафти» досі не отримав відповідь від Міністерства енергетики України і НАК «Нафтогаз України» на свої вимоги про відставку непрофесіоналів, які займають керівні посади: в НАК "Нафтогаз України" – Андрія Пасішника, в ПАТ «Укртранснафта» - Романа Сидорока і в Кременчуцькій філії ПАТ "Укртранснафта" – Віталія Величка», - наголошують у компанії.

У повідомленні наводяться слова першого заступника голови правління «Укртатнафти» Олексія Плакасова, який повідомив про готовність трудового колективу перемістити акції протесту до Києва.

«Якщо реакції не буде, то ми готові розпочати безстрокову акцію в Києві біля цих відомств»,- сказав він.

При цьому повідомляється, що «Укртатнафта» вважає дії оператора вітчизняної нафтотранспортної системи – держкомпанії «Укртранснафта» атакою на єдиний в Україні НПЗ.

У повідомленні наголошується, що «Укртатнафту» без перебільшення можна назвати гарантом соціально-економічної стабільності і Кременчука, і України. Компанія є одним з найбільших платників податків міста.

При цьому прес-служба повідомляє, що частка імпортних нафтопродуктів на внутрішньому ринку перевищила 80%. І майже всі ці нафтопродукти вироблені з російської нафти, переробленої на НПЗ у Росії і Білорусії.

«У такій ситуації черги на заправках і бензин по 35 грн/літр – це дуже можливий сценарій. І трудовий колектив ПАТ «Укртатнафта» зараз бореться не лише за своє майбутнє, але і за майбутнє України. Не вдалося тихо зупинити завод під виглядом ремонту нафтопроводу – злякалися реакції, тому швидко чиновники відрапортували про ремонт труби. Але їх цілі від цього не зміняться. Не дамо їм вершити долю нашої країни і нашого підприємства!», - наголошують в «Укртатнафті».

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня понад 300 працівників компанії «Укртатнафта» почали пікетувати філіал державної компанії «Укртранснафта» в Кременчуку, вимагаючи відновити поставки нафти на Кременчуцький НПЗ.

При цьому 12 серпня працівники «Укртатнафти» оголосили безстроковий пікет з вимогою звільнити керівників держпідприємства «Укртранснафта» Романа Сидорака і Віталія Величка, а також виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника, дії яких порушили стабільну роботу єдиного діючого в Україні нафтопереробного заводу.

Скандали навколо "Укртранснафти" почалися в середині березня 2015 року, коли "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», несподівано вирішив відсторонити Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління компанії і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ в Луганській області Юрія Мірошника, який має сумнівну репутацію. Через місяць керівником «Укртранснафти» став Роман Сидорак.

Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», підконтрольна бізнесменові, народному депутату Ігорю Єремеєву.

За їх словами, інтерес Єремеєва до «Укртранснафти» очевидний, оскільки той намагається завдати удару по нафтопереробному сегменту, щоб монополізувати ринок продажу нафтопродуктів.

До призначення виконуючим обов'язки виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Пасішник працював помічником народного депутата Єремеєва.

12 серпня Ігор Єремєєв помер від черепно-мозкової травми, яку отримав через падіння з коня.

Довідка УНІАН. «Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

Компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток порівняно із січнем-червнем 2014 року в 2,2 разу - до 1,026 млрд грн з 0,461 млрд грн.

«Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.