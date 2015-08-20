ЄК: Україні для проходження зими потрібно ще 5,5 мільярда кубометрів газу

Зараз в газосховищах України близько 13,5 мільярдів кубометрів газу, але для нормального проходження зимового періоду необхідно 19 мільярдів, повідомив єврокомісар з енергетики Мігель Аріас Каньете "РИА новости".

"Хоча ситуація трохи краще, порівняно з минулим роком, тому що реверсні постачання почалися зі східної Європи в Україну, особливо через Словаччину, Україні ще потрібно наповнити газосховища мінімум до 19 мільярдів кубометрів, щоб підготуватися до зими. Нинішній рівень — 13,5 мільярда кубометрів. Їм потрібно закупити більше газу", — сказав Каньете журналістам у Брюсселі.

Він заявив, що Єврокомісія сприяє прийняттю нового договору про поставки газу з Росії в Україну з жовтня 2015 року до 16 березня 2016-го.

"Комісія прагне укладання другого зимового пакету. Зрозуміло, що остання тристороння міністерська зустріч у Відні не привела до прогресу. Ми приїхали до Відня з проектом протоколу, який був узгоджений на рівні офіційних осіб при деяких невирішених питаннях. Але на міністерській зустрічі позиція змінилася і стало зрозуміло, що з обох сторін немає політичної волі узгодити протокол. Тому комісія поінформувала "нормандську групу" про тупикової ситуації на переговорах", — заявив єврокомісар.

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Нагадаємо, що "Нафтогаз України" оголосив про призупинення закупівлі російського газу з 1 липня 2015 року. Переговори у Відні, участь в яких взяли представники Росії, України і Євросоюзу, завершилися безрезультатно.

"Мибудемо купувати газ. Але не російський - поки не домовимося за ціною, будемо закуповувати з інших джерел", - сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.