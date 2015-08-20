Єврокомісія хоче поговорити про газ окремо з Україною і Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі європейський комісар з питань клімату Аріас Каньєте.

За його словами, на останньому раунді газових переговорів не було досягнуто прогресу, оскільки "не було політичної волі досягти угоди". "Комісія продовжуватиме двосторонні переговори на рівні міністрів", - сказав єврокомісар.

Каньєте зазначив, що переговори з українським міністром енергетики Володимиром Демчишиним пройдуть 27 серпня у Відні у рамках саміту Західних Балкан за участю віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича, а з міністром енергетики Росії - на початку вересня.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що двосторонні переговори з питань забезпечення поставок газу в Україну у форматі Україна - Єврокомісія, заплановані на 27-28 серпня, пройдуть за участю представників уряду США.

«27-28 буде зустріч у Відні. На ній планується участь американських партнерів. Вона буде наступним етапом (у газових переговорах - УНІАН). Американську сторону представлятиме уряд. Це буде двосторонній формат, і американська делегація братиме участь неофіційно», - сказав Демчишин.

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Сторони планують виробити спільну позицію для того, щоб до середині вересня вийти на тристоронні переговори про поставки газу за участю російської сторони.