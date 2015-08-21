Ціни на нафту падають восьмий тиждень поспіль

Вартість нафти в п'ятницю продовжує знижуватися на тлі надлишку пропозиції; поточний тиждень може стати восьмим поспіль, коли зафіксовано тижневе здешевлення "чорного золота" - це найтриваліший період з 1986 року, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,94% - до 46,18 долара за барель, ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту WTI опускалася на 1,02% - до 40,9 долара за барель.

Основним чинником, що визначає динаміку цін на нафту, залишається надлишок пропозиції на ринку. Провідні країни-члени ОПЕК зберігають високі обсяги видобутку. На цьому тлі аналітики Citigroup Inc. пророкують падіння вартості "чорного золота" до 32 доларів за барель.

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Міненерго США в середу повідомило, що комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 14 серпня, несподівано зросли на 2,6 мільйона барелів, до 456,2 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували зниження запасів — на 777 тисяч барелів.

"Попит в найближчому майбутньому навряд чи зможе покрити надлишок пропозиції, — заявив агентству Bloomberg старший аналітик CMC Markets Рік Спунер. - Уникнути тиску на ціни допоможе скорочення видобутку".