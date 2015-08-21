У "Газпрому" нова проблема: його хочуть зобов'язати розкрити інформацію про витрати

Підготовлений Мінекономрозвитку РФ проект поправок в закон «Про природні монополії», який зобов'яже всі природні монополії розкривати витрати на інвестпроекти, викликав жорстку реакцію газового монополіста «Газпрому», пишуть "Известия".

Найбільша в Росії компанія попросила Міненерго допомогти в її виключенні зі списку монополій, що підпадають під розкриття інформації, і направила свій негативний відгук на законопроект в Мінекономрозвитку.

Читайте такожУ "Газпрому" проблема: його частка на внутрішньому ринку РФ може сильно скоротитисяВ компанії вважають, що «зміна сформованого порядку формування та затвердження інвестиційних програм може призвести до ослаблення конкурентних переваг ВАТ «Газпром», що в підсумку позначиться на «втрати конкурентної привабливості інвестиційних проектів, у тому числі у сфері діяльності, що не відноситься до регульованої». Це, на думку «Газпрому», веде «до ризиків заподіяння шкоди економічним інтересам компанії та її акціонерів» (на державу в структурі власників компанії припадає понад 73%).

"Було досить дивно отримати такий лист від «Газпрому», при цьому не виявивши відповідної критики на сайті regulation.gov.ru, де законопроект проходив обговорення", — здивований співрозмовник в Мінекономрозвитку.

Компанії зайва відкритість не потрібна, погоджується джерело «Известий» в «Газпромі». За його словами, законопроект Мінекономрозвитку торкнеться відразу кілька сфер діяльності монополії, «розкривши комерційні, не важливі для споживачів нюанси структури витрат».

Як писав Мінекономрозвитку в сценарних умовах розвитку економіки на 2016-2018 роки, відомство хоче бачити роздільно витрати «Газпрому» на видобуток і транспортування (оптові ціни на виході з магістрального трубопроводу), у тому числі магістральними газопроводами і газорозподільними мережами. Зараз публічно «Газпром» цих даних не розкриває, але саме по ним Федеральна служба по тарифах — тепер Федеральна антимонопольна служба у зв'язку з поглинанням ФСТ — розраховує тарифи на споживання газу для населення (за роздрібною ціною) і для промислових споживачів (за оптовою), а також на його транспортування з урахуванням побажань «Газпрому». Поправки, як зазначено в законопроекті, повинні обмежити зростання кінцевої ціни на газ».

Розкриття витрат компанії окремо на будівництво внутрішньоросійських і на будівництво експортних трубопроводів дає перевагу незалежним виробникам газу, вони намагаються знизити вартість прокачування свого газу по трубах «Газпрому», говорить провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков.

"Теоретично це призведе до реального зниження капіталізації компанії і зниження дивідендів акціонерів, — погоджується він. — Щоб зрозуміти, що вони не переплачують монополії, незалежні виробники газу (у їх числі Новатек і «Роснефть») з минулого року також намагаються розвести витрати «Газпрому» на утримання і будівництво внутрішньоросійських (входять в Єдину систему газопостачання, вартість яких входить у тариф для Новатек з «Роснефтью») та експортних трубопроводів, якими вони не користуються. Для незалежних виробників було б успіхом вирівняти тарифи для себе і дочірніх компаній «Газпрому», тоді вони зможуть давати великі знижки своїм споживачам і поступово забирати їх у «Газпрому» — він знижки робити не може", — пояснив Юшков.

В інших монополіях особливих претензій до законопроекту не мають. «Роснефть» взагалі з нетерпінням очікує реалізації проекту Мінекономрозвитку.